Despiste faz dois feridos na A2 em Palmela

Um despiste fez este domingo dois feridos ligeiros na Autoestrada 2, no sentido Sul-Norte, em Palmela.O veículo ligeiro despistou-se ao quilómetro 36,2.O trânsito encontra-se condicionado no local, a ser efetuado de forma alternada apenas por uma faixa.O alerta foi dado pelas 21h58.No local estiveram os bombeiros, a VMER, a brigada do trânsito e a Brisa, num total de 14 operacionais e 6 viaturas.