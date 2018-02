Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste faz um morto em Santiago do Cacém

Sinistro provocou ainda um ferido na vila de Alvalade.

26.02.18

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um despiste de um veículo ligeiro na freguesia de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém, segundo o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



O alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 262, foi dado às 06h27, de acordo com fonte do CDOS de Setúbal.



"O despiste ocorreu na Estrada Nacional 262 no cruzamento para a freguesia de Alvalade. Do acidente há a registar uma vítima mortal e um ferido ligeiro", disse.



No local estão nove operacionais, com o auxílio de cinco veículos.