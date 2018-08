Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de moto faz um morto na A8 junto a Óbidos

Uma outra pessoa ficou ferida num desiste paralelo e no mesmo local, também de um motociclo.

14:59

Um homem de 46 anos morreu na sequência de um despiste de motociclo na Autoestrada 8 (A8), junto a Óbidos, ao início da tarde deste domingo. Paralelamente, e no mesmo local, o condutor de um outro motociclo também se despistou, ficando com ferimentos ligeiros.



Ao que o CM pôde apurar, os Bombeiros Voluntáiros de Óbidos foram chamados ao local por volta das 12h24 para assistir uma mulher na casa dos 30 anos que estaria a sofrer uma paragem cardiorrespiratória, mas minutos depois acabaram por se deparar com o duplo acidente. Ambos os motociclos pertenciam a um grupo de cerca de 30 motards que circulava naquela via.



A vítima mortal foi levada para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras para ser autopsiado. Já o ferido foi levado para uma unidade hospitalar em Lisboa. A GRN está a investigar as circunstâncias do acidente.



