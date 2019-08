Despiste mata menina de 12 anos a caminho das férias

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma menina de 12 anos morreu esta segunda-feira, ao início da manhã, na sequência de um despiste violento do carro conduzido pela mãe - que ficou apenas com ferimentos ligeiros - no IC27 em Castro Marim, no Algarve. Residentes em Évora, as duas ocupantes do Volkswagen Passat, que ficou praticamente destruído devido à força do impacto no rail de segurança, estavam a caminho de Monte Gordo onde iriam passar as férias de verã... < br />