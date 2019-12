Quatro feridos despiste na A1 em Santa Maria da Feira

Uma mulher, 24 de anos, ficou ferida com gravidade, na sequencia de um despiste de uma carro, esta madrugada, na A1, sentido norte/sul, em Santa Maria da Feira. No mesmo acidente, um homem, de 32 anos, e outras duas pessoas ficaram feridas. Duas das quais foram assistidas pelos bombeiros no local, mas deslocaram-se ao hospital pelos próprios meios.O alerta foi dado, cerca das 02h30, para um acidente rodoviário. Foi necessária a intervenção de uma equipa de desencarceramento dos bombeiros de Lourosa.A vítima em estado grave foi levada para o hospital de Gaia. O ferido ligeiro foi hospitalizado em Santa Maria da Feira.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira foi acionada.A GNR esteve no local.Em atualização