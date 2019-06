Despiste seguido de atropelamento faz dois feridos em Gaia

Dois jovens, dois rapazes um com 28 anos e outro com 25, ficaram feridos, o mais velho em estado grave, depois de terem sido atropelados, esta sexta-feira, cerca das 21h44, na Avenida Eugénio de Andrade, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.



Ao que o CM conseguiu apurar, um carro entrou em despiste na avenida, e colheu os dois jovens qu estava no passeio.





Os feridos foram assistidos no local e transportados para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia.O condutor, um jovem de 22 anos, apresentava uma taxa de álcool no sangue superior a 1,20, tendo sido detido.Vai ser presente a tribunal na segunda-feira. No local estiveram os Bombeiros de Coimbrões com duas ambulâncias e o veículo de desencarceramento.As causas do despiste estão ainda por apurar. No local esteve a PSP que está agora a investigar.