Quando as autoridades chegaram ao local, já nada havia a fazer exceto declarar o óbito.



Dois motociclistas perderam a vida em acidentes distintos na segunda-feira, em Cascais e Sousel. O primeiro caso ocorreu pela 01h00, quando um estafeta brasileiro, de 42 anos, fazia uma entrega e perdeu o controlo da moto que conduzia ao passar numa rotunda da avenida de Sintra, em Cascais.Quando as autoridades chegaram ao local, já nada havia a fazer exceto declarar o óbito.

Pelas 21h15, mas em Sousel, um jovem motard, de 19 anos, morreu noutro despiste violento. O acidente ocorreu dentro da localidade. A vítima ainda foi encontrada com vida e chegou a ser mobilizado um helicóptero do INEM para o local, mas não resistiu aos ferimentos.



A GNR investiga as causas deste acidente mortal.