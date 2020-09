Despiste fatal para jovem motard em Vila Nova de Gaia

Com a vítima seguia a mulher, de 25 anos, que sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o hospital. A GNR está a investigar em que circunstâncias ocorreu o acidente.



Um jovem de 24 anos morreu, este domingo, após a mota em que seguia se despistar na rua do Outeiro, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.Com a vítima seguia a mulher, de 25 anos, que sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o hospital. A GNR está a investigar em que circunstâncias ocorreu o acidente.

O despiste ocorreu pelas 11h50. O motociclista perdeu o controlo do veículo numa curva e acabou por se despistar junto à capela de Pedroso. Os bombeiros e a VMER do Hospital de Santo António prestaram socorro à vítima. Apesar de todos os esforços, o óbito acabou por ser declarado no local.