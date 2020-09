Uma criança de oito anos morreu este domingo na sequência de um acidente rodoviário na A28, em Viana do Castelo.Ao que tudo indica, o carro em que a vítima mortal seguia capotou e a criança foi projetada da viatura.O acidente ocorreu no sentido Viana do Castelo - Caminha, junto ao acesso para Outeiro.Os três adultos que também seguiam na viatura sofreram ferimentos ligeiros.O alerta para a ocorrência foi dado pelas 12h25.Para o local foram enviados 10 operacionais apoiados por cinco viaturas.