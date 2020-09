Motociclista morre em colisão com camião em Braga

Um motociclista morreu na sequência de uma colisão com um camião na Rua do Outeiro em São Julião, Braga.O óbito do homem foi declarado no local.O alerta foi dado às 20h21.No local esteve uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Sapadores de Braga com seis homens, uma ambulância com dois operacionais, a VMER, o INEM e a GNR.