Jovem de 18 anos morre em acidente em Ovar

Um jovem, de 18 anos, morreu, ao início desta madrugada, em Ovar, na sequência de uma violenta colisão entre três carros. No mesmo acidente, outras seis pessoas também ficaram feridas, embora apenas três tenham sido hospitalizadas.



O alerta foi dado, cerca das 00h30, para os bombeiros de Ovar, para uma colisão rodoviário na avenida da Régua. Foi necessário uma equipa de desencarceramento para retirar o jovem dos interior dos destroços . A vitima entrou em paragem cardiorrespiratória, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.





As vítimas leves foram levadas, pelos bombeiros de Ovar, para o hospital da Feira. A PSP investiga as causas do acidente.