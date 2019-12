Jovem de 21 anos morre em colisão brutal

Bernardo Pereira, de 21 anos, morreu na sequência de uma violenta colisão entre dois carros, quinta-feira à noite, na EN202, na União de Freguesias de Messegães, Valadares e Sá, no concelho de Monção.O jovem, natural de Melgaço, conduzia um dos veículos envolvidos no acidente e seguia sozinho. Teve de ser desencarcerado pelos bombeiros, entrou em paragem cardiorrespiratória e foi transportado em manobras contínuas de reanimação até ao Serviço de Urgência Básico do Centro de Saúde de Monção, mas não resistiu aos ferimentos. O outro condutor sofreu lesões ligeiras e foi encontrado em estado de choque.A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.