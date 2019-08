Rapariga de 15 anos morre junto do irmão em Melgaço

Ana Júlia Freitas tinha 15 anos e morreu, terça-feira à noite, num aparatoso despiste de carro em Assadura, Melgaço. A viatura em que seguia caiu a uma ribanceira com cerca de seis metros de altura.Era conduzida pelo irmão da vítima mortal, de 20 anos, que ficou internado em estado grave no Hospital de Viana do Castelo. No mesmo veículo ia uma amiga de Ana Júlia, de 16 anos, que sofreu ferimentos ligeiros. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.O alerta para o violento despiste foi dado pelas 19h40. Quando os bombeiros chegaram ao local, a jovem de 15 anos encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Após várias manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado. As outras duas vítimas foram socorridas no local e depois transportadas para o Hospital de Viana do Castelo, onde esta quarta-feira ainda estavam internadas.Nas redes sociais são muitas as mensagens de dor e pesar deixadas pelos amigos e familiares de Ana Júlia Freitas, natural de Chaviães, também no concelho de Melgaço."Agora és uma estrelinha que vai tomar conta de nós, mas também és uma princesa que estará sempre aqui. Descansa em paz", pode ler-se nos comentários. Também a Escola Tecnológica Artística e Profissional (ETAP) - que a jovem frequentava - deixou uma mensagem a homenagear a estudante: "Onde quer que tu estejas, farás sempre parte da família ETAP. Descansa em paz".A data das cerimónias fúnebres ainda não foi revelada.