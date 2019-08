Colisão fatal para ‘pendura’ de 23 anos em Lisboa

Uma jovem de 23 anos morreu esta segunda-feira de madrugada na sequência de uma violenta colisão entre uma moto e um automóvel na avenida Marechal Francisco Costa Gomes, nas Olaias, Lisboa. A vítima seguia no lugar do passageiro, na mota conduzida pelo companheiro.De acordo com fonte policial, a mota e o automóvel colidiram, tendo o veículo de duas rodas e os respetivos ocupantes sido projetados contra quatro carros estacionados.O INEM ainda foi acionado, mas já nada havia a fazer e o óbito da jovem foi declarado no local. Os dois condutores sofreram ferimentos e foram assistidos no hospital. A PSP investiga as causa do acidente.