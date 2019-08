Técnica do INEM encontrada morta em Matosinhos

Também o INEM manifestou o seu luto ao mudar a imagem de perfil do Facebook em homenagem à bombeira.



Tânia Melo, uma técnica de emergência hospitalar ao serviço do INEM, foi este domingo encontrada morta pelos Bombeiros de Matosinhos Leça. A morte da bombeira, cujas circunstâncias não são conhecidas, está a motivar várias mensagens de luto por parte dos Bombeiros de Valença, Camarate e Santo Tirso.Também o INEM manifestou o seu luto ao mudar a imagem de perfil do Facebook em homenagem à bombeira.

A Tânia, conhecida por uma excelente Bombeira, colega de equipa e profissional, estava à data do falecimento no quadro de reserva, derivado à sua saída profissional para os quadros do INEM, como Técnica de Emergência Pré-Hospitalar", lê-se na publicação feita pelos Bombeiros de Valença no Facebook.

"Com passagem ainda pela Cruz Vermelha Portuguesa, a Tânia Melo sempre se fez pautar pela sua contagiante alegria, profissionalismo, altruísmo e dedicação, não só à causa dos Bombeiros Voluntários Portugueses, como também ao melhorar da nossa casa", acrescenta ainda a mesma publicação, concluindo: "É um grande vazio e uma tristeza enorme que deixa não só nesta casa, mas com certeza, no Instituto de Emergência Médica".