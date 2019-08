Menina de 15 anos morre após queda de carro a ribanceira em Melgaço

Uma jovem, de 15 anos, morreu ao início da noite desta terça-feira após o despiste de um carro que caiu numa ribanceira com cerca de seis metros de altura, no lugar de Assadura, em Melgaço.Na viatura seguia uma jovem, de 16 anos, que sofreu ferimentos considerados graves e foi hospitalizada e o condutor, de 20 , que foi considerado ferido ligeiro. As causas do aparatoso acidente estão ainda por ser apuradas. A GNR esteve no local e investiga o caso.O alerta foi dado às 19h39. No local estiveram 22 operacionais, apoiados por sete veículos, das corporações de bombeiros de Melgaço e Monção.