A sindicância às contas da Ordem dos Enfermeiros (OE), feita pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), foi entregue à Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ).O relatório da sindicância revela que foram feitas várias despesas e levantamentos no multibanco suspeitos, e conclui que há fundamentos para dissolver os órgãos da entidade.Segundo a IGAS, os cartões de débito e crédito da OE, cuja bastonária é Ana Rita Cavaco, foram usados em gastos duvidosos em restaurantes, cabeleireiros e lojas de roupa.No total, segundo a amostra referida na sindicância, os cartões foram usados em compras de valor superior a 6700 euros "em entidades que aparentemente não têm correlação com as atividades e finalidades da Ordem."Em resposta à IGAS, a bastonária da OE disse que estas despesas estão relacionadas "com atividades da OE em Portugal e no estrangeiro, todas validadas pela conferência e controlo de custos, bem como a aquisição de bens relacionados com o exercício de funções." Para a IGAS, os gastos indiciam "o aproveitamento de vantagem patrimonial à custa do erário da OE."