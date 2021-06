Detida dupla por falsificação de moeda em Viana do Castelo

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Viana do Castelo deteve naquele concelho um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 52, suspeitos de falsificação de moeda, informou esta sexta-feira a GNR.Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo esclarece que no decorrer da operação policial foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão de diverso material, nomeadamente, 68 notas falsas de 10 euros, 125 relógios, 97 malas, 77 óculos, 38 perfumes e mais de 50 artigos de vestuário."Foi possível apurar que os artigos apreendidos se tratavam de material contrafeito, com um valor estimado de 30 mil euros", refere a GNR.A identidade e a localização dos suspeitos foram apuradas na sequência de uma investigação por tráfico de tráfico de droga.Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Viana do Castelo. No decorrer desta ação foi contactada também a Polícia Judiciária.