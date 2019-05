Detidas 41 pessoas em flagrante delito em todo o País

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve entre sábado este domingo, em todo o país, 41 pessoas em flagrante delito, a maioria das quais por condução sob efeito de álcool, anunciou aquela força de segurança, em comunicado.De acordo com a GNR, foram detidas 34 pessoas por condução sob o efeito do álcool, quatro por condução sem habilitação legal, uma por tráfico de estupefacientes e outra por posse de arma proibida, de acordo com os dados operacionais relativos ao período das 20:00 de sábado às 08h00 deste domingo.Os militares apreenderam ainda, no decurso das operações levadas a cabo durante aquele período, 35 doses de haxixe e uma arma branca de abertura automática.Ao nível do trânsito, foram detetadas 546 infrações, entre as quais 385 por excesso de velocidade, 73 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 15 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 14 por falta de inspeção periódica obrigatória.Houve ainda 12 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e dez por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.No total, a GNR registou 69 acidentes, dos quais resultaram três feridos graves e 38 feridos leves.