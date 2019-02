Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido após ser apanhado em flagrante a agredir os pais em Ourém

Suspeito tinha sido detido em flagrante delito após uma denúncia.

10:58

O Tribunal de Santarém aplicou a prisão preventiva a um homem de 37 anos detido "em flagrante delito" pela prática de violência doméstica contra os seus pais, em Ourém, anunciou este domingo a GNR em comunicado.



De acordo com o comunicado, o suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foi detido pela GNR na terça-feira e presente ao Tribunal de Santarém, na quinta-feira, que lhe aplicou como medida de coação a prisão preventiva.



O suspeito tinha sido detido em flagrante delito, após "uma denúncia de que o homem estava em casa a agredir os seus pais", refere a GNR.



Na sequência da denúncia, os militares da GNR do Posto de Ourém deslocaram-se "de imediato ao local da ocorrência, tendo-se deparado com o agressor a empunhar numa mão uma faca e na outra um isqueiro".



"No momento em que os militares chegaram, o indivíduo tentou cortar o tubo de ligação a uma botija de gás, que se encontrava na cozinha, com a intenção de provocar uma explosão, não o tendo conseguido devido à pronta atuação dos militares", salienta a GNR.