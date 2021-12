Detido assaltante de casas em São Brás de Alportel

Um homem foi detido em São Brás de Alportel por assaltar mais de uma dezena de residências com recurso a violência.

A investigação da Guarda Nacional Republicana (GNR), que decorria há cerca de três semanas, resultou na detenção do suspeito de 29 anos. Segundo um comunicado da GNR, o arguido praticava crimes de homejacking e chegou a furtar um estabelecimento comercial. As pistas levaram à casa do suspeito onde foram apreendidas oito motosserras, uma motorroçadora e dois telemóveis.

O homem já foi presente a tribunal onde lhe foi atribuída uma medida de coação de prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Olhão.