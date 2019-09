Detido dono de cão que mordeu menor em Loures

Um homem de 58 anos foi detido pela PSP após o seu cão, de raça indefinida, ter mordido uma criança de 9 anos numa nádega.É que o dono do animal, que levava pela trela, acusou 1,67 g/l de álcool - e por lei é proibido passear animais perigosos (este cão passou por lei a sê-lo assim que mordeu o menor) com taxa superior a 1,20 g/l. Dá até um ano de prisão ou multa até 360 dias.Segundo apurou o, o caso deu-se sábado à tarde no bairro do Estacal Novo, em Santa Iria de Azoia, Loures. A criança foi socorrida a ferimentos ligeiros. O caso foi remetido pela PSP para o Ministério Público.