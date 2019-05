Homem atacado e perseguido por ex-cabo da GNR

"Não me lembro da última vez que dormi descansado". A frase resume o sentimento que tem acompanhado Manuel Cabeças nos últimos quatro anos.Em agosto de 2015, depois de anos de desavenças com o vizinho, na altura cabo da GNR, o homem, agora com 45 anos, regressava a casa quando foi atacado, na aldeia de Santa Catarina de Sítimos, em Alcácer do Sal."Estava escuro e lembro-me de estranhar o facto do único poste não ter luz. Pressenti um vulto e fui atacado com um pau. Virei-me e defendi-me", contou ao. Depois, Manuel Cabeças e António Máximo Silvestre, agora com 63 anos e reformado, envolveram-se numa luta corpo a corpo.Após o crime, Manuel teve de fugir para Albergaria, em Alcácer do Sal. Desde então, vive em sobressalto, usando abrigos de amigos. Garante não poder voltar a Santa Catarina de Sítimos.Escreve o Ministério Público que Máximo – acusado de homicídio tentado e ameaça agravada – tentou atingir Manuel na cabeça, com uma catana. "Vejo vir a catana em direção à cabeça e ponho o braço à frente. Fiquei com a mão pendurada", conta ao. Manuel tentou fugir. "Levei três golpes em cada perna e outro na omoplata e caí", explica.Foi o cão da vítima que se apercebeu e mordeu a perna a Máximo, que fugiu. O ex-militar entregou-se no posto da GNR de Alcácer do Sal, onde alegou legítima defesa. Na busca domiciliária à casa do ex-cabo, foram encontradas mais de 100 armas de fogo legais e caixas de munições cuja proveniência está a ser investigada.O próprio arguido admite serem oriundas da carreira de tiro da GNR. Máximo já esteve em prisão domiciliária, mas agora está em liberdade.Em 2016, Manuel apresentou queixa por perseguição e ameaça contra António Máximo. A vítima acusa um sargento da GNR de esconder declarações de várias testemunhas.O julgamento ainda não se realizou porque a vítima recusa-se a deslocar até ao Instituto de Medicina Legal de Santiago do Cacém para ser examinado.Manuel Cabeças sempre teve a guarda das filhas, ainda menores, mas em fevereiro de 2019 a Segurança Social levou-as.