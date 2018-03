Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido em Sesimbra por violência doméstica tinha várias armas em casa

Militares apreenderam caçadeira, revolver, três armas de ar comprimido, 376 munições de diversos calibres e uma navalha.

19:47

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 70 anos, em Sesimbra, distrito de Setúbal, no âmbito de um processo de violência doméstica e descobriu e apreendeu-lhe diversas armas de fogo.



"No decorrer da investigação por violência doméstica, que durou cerca de três meses, por queixas de que o agressor agredia fisicamente a esposa, os militares realizaram uma busca domiciliária, tendo sido apreendido, como medida cautelar, diverso material", refere a GNR em comunicado.



Os militares apreenderam uma caçadeira, um revolver, três armas de ar comprimido, 376 munições de diversos calibres e uma navalha.



A operação foi efetuada pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) e decorreu na quarta-feira.



"O suspeito, de 70 anos, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência", refere a GNR.