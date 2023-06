Um homem, de 31 anos, foi constituído arguido, na sequência de uma diligência do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Aveiro, na passada segunda-feira, pela suspeita do crime de receptação.A GNR apreendeu, ainda, durante uma operação de buscas, em Estarreja e Águeda, uma moto 4, uma moto e três bicicletas, que tinham sido furtados na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo.As diligências tiveram o apoio da do NIC da GNR de Ovar e do destacamento de intervenção da GNR de Aveiro.