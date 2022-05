Detido homem em fuga há sete meses por esfaquear outro em Rio Maior

Um homem de 24 anos foi detido esta qarta-feira pelo crime de homicídio qualificado, com recurso a uma arma branca, pela Polícia Judiciária.

O crime aconteceu no dia 2 de outubro de 2021 na cidade de Rio Maior, sendo que a vítima ficou com vários golpes na zona do abdómen e nas costas, segundo comunicado.



Depois da prática do homícidio, o homem ausentou-se do território nacional e esteve fugido durante sete meses.



O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por pertinentes.