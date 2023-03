Detido homem que disparou tiro de caçadeira para dentro de carro por ajuste de contas em Lagos

A Polícia Judiciária deteve, esta quarta-feira, um homem de 39 anos suspeito de ter disparado um tiro de caçadeira para dentro de uma viatura por ajuste de contas, a 8 de janeiro, em Lagos.

Segundo comunicado da PJ, as vítimas foram ao encontro do homem "com o objetivo de adquirirem produto estupefaciente". O suspeito disparou a caçadeira para o interior da viatura e atingiu uma das vítimas no tronco, braço e cara.

"Embora ferido com gravidade, a vítima conseguiu sair rapidamente do local ao volante da viatura, dirigindo-se a uma unidade hospitalar onde foi assistido", informa a PJ.

O detido irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.