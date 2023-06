Detido homem que importonou sexualmente menina de oito anos em Olhão

Um homem foi detido, na tarde deste domingo, a importunar sexualmente uma menina de oito anos em Olhão. Os gritos da criança alertaram os vizinhos que foram a seu socorro. O indivíduo acabou por ser apanhado em flagrante por populares."Por volta das 19h30, estava em casa quando comecei a ouvir gritos que me chamaram à atenção. Percebi que algo de errado se passava com a minha prima. Ele estava a tocar nos seios dela e a beijá-la", disse uma familiar da vítima aoO crime aconteceu na zona do Bairro dos Pescadores. Um vizinho que presenciou o momento gravou um vídeo.De acordo com os familiares, a menina estava na rua a brincar e foi convidada pelo agressor para jogar às cartas. Após ganhar uma jogada, começou a tocar de forma inapropriada na criança."Foi a primeira vez que se passou algo deste género. A menina ficou em pânico, começou a chorar e ficou com a cara muito inchada. Já nós ficámos cheios de raiva e revoltados", contou a familiar.Quando confrontado pelos populares, o homem desmentiu todas as acusações, mas mais tarde perante a PSP acabou por confessar os atos.