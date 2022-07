Detido homem suspeito de atear 16 incêndios em Ponte de Lima num mês

Um homem de 27 anos foi detido por suspeitas de 16 incêndios no espaço de um mês, em Ponte de Lima.

A detenção aconteceu na quinta-feira e o suspeito está agora na Polícia Judiciária (PJ) de Braga, onde aguarda ser ouvido no Tribunal de Viana de Castelo, na tarde desta sexta-feira.





Esta semana cometeu novamente o crime e usava três carros diferentes para não levantar suspeitas, mas operava sempre da mesma forma. Utilizava lixo ou folhas secas para, com recurso a um isqueiro, pegar fogo à mata. Fazia-o apenas pelo prazer de ver o fogo arder.

O homem tem cadastro e já foi detido pelo menos três vezes pela PJ de Braga.

Já estava a ser vigiado e foi apanhado na sequência de dois incêndios que ateou na freguesia de Calvelo, Ponte de Lima.



No último mês tem praticado vários crimes relacionados com incêndios florestais. No passado dia 14 de junho pegou fogo 14 vezes na mesma freguesia.

O ano passado foi detido pela PJ por tentativa de homicídio e condenado a uma pena de cinco anos de prisão que acabou por ser suspensa.