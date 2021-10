Detido no aeroporto de Lisboa estrangeiro procurado por tentativa de homicídio e roubo

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou este domingo ter detido no sábado, no aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro procurado por tentativa de homicídio e roubo, sob o qual pendia mandado de captura emitido pelas autoridades suíças.

"O SEF deteve ontem [sábado], no Aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro sob o qual pendia um mandado de captura e detenção para efeitos de extradição pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo, emitido pelas autoridades suíças", lê-se num comunicado.

De acordo com o SEF, "o cidadão em causa chegou a Lisboa num voo proveniente de São Paulo, Brasil, tendo sido intercetado aquando do controlo documental".

"Após as habituais diligências processuais levadas a cabo pelo SEF, foi conduzido e presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para confirmação da detenção. Será posteriormente presente ao Tribunal da Relação, em função do determinado pela autoridade judiciária do Tribunal da Relação", acrescenta.

Também no sábado, no aeroporto de Lisboa, o SEF deteve um outro cidadão estrangeiro por uso de passaporte austríaco fraudulento, quando tentava embarcar para Southampton, Reino Unido.