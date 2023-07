Detido suspeito de assalto à mão armada a posto de combustível em Cerveira

Um homem de 31 anos foi detido por suspeita de ter assaltado, com recurso a uma arma de fogo, um posto de abastecimento de combustível, onde tinha sido colaborador, em Vila Nova da Cerveira, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.

Em comunicado, aquela força policial explica que no dia 2 de junho, o agora detido se dirigiu "com a face oculta e empunhando arma de fogo", àquele posto no centro daquela vila do distrito de Viana do Castelo e abordou "a colaboradora que se encontrava de serviço" com o objetivo de "subtrair dinheiro e outros bens, após o que se colocou em fuga".

A Polícia Judiciária refere que realizou diligências que permitiram a identificação do indivíduo, ex-colaborador da empresa, assim como a recolha e consolidação de substanciais elementos de prova que conduziram à detenção daquele homem.

O suspeito, já constituído arguido, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.