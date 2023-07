Detido suspeito de duas tentativas de homicídio em Portimão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de duas tentativas de homicídio registadas a 13 de julho em Portimão, num contexto de consumo de estupefacientes, anunciou esta quarta-feira aquela polícia.

Em comunicado, a PJ esclareceu que existem fortes suspeitas de que o detido, com 29 anos, tenha agredido as vítimas com uma arma branca, causando-lhes ferimentos que poderiam ter sido fatais caso a emergência médica não tivesse sido rápida.

O homem, suspeito de dois crimes de crimes de homicídio na forma tentada, registados em 13 de julho, e de permanência ilegal em território nacional foi detido pela PJ de Portimão quando se desentendeu com as vítimas no âmbito do consumo de droga.

"Na madrugada da data referida, quando as duas vítimas se encontravam na residência do detido a consumir produto estupefaciente, o mesmo, no decurso de uma refrega, muniu-se de uma faca de grandes dimensões e esfaqueou um deles na região abdominal direita, que só não culminou em morte devido à pronta intervenção médica", relatou a Judiciária.

A mesma fonte frisou que a segunda vítima ficou ferida num braço, quando procurava defender-se do agressor, que a "pretendia atingir no pescoço e rosto".

A PJ referiu ainda que o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Portimão e, no final, ser-lhe-ão aplicadas medidas de coação.