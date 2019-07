Detido suspeito de fogo florestal em Vila Pouca de Aguiar

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real deteve um homem suspeito de ter ateado um incêndio florestal na zona da serra do Alvão, em Vila Pouca de Aguiar, anunciou esta terça-feira aquela força policial.A PJ disse, em comunicado, que o detido tem 36 anos e está "fortemente indiciado" pela prática de um crime de incêndio numa área florestal em Vila Pouca de Aguiar.O fogo, de acordo com a polícia, ocorreu no dia 03 de maio e "consumiu área de mancha florestal constituída, maioritariamente, por carvalho e mato".Segundo a Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, o foco de incêndio colocou em perigo várias habitações que apenas não foram consumidas devido à rápida intervenção dos bombeiros".O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.