Detido suspeito de homicídio no concelho da Ribeira Brava na Madeira

A PJ deteve na tarde deste domingo o suspeito da autoria do esfaqueamento mortal que ocorreu na madrugada deste domingo, no concelho da Ribeira Brava, na Madeira, indicou à Lusa fonte daquela polícia.

"O autor deste crime de homicídio foi identificado e detido por nós", disse a fonte, acrescentando que o suspeito, "oportunamente, será presente às autoridades judiciais" para aplicação de medidas de coação.

De acordo com uma fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, a agressão aconteceu cerca das 02h30, nas imediações de uma paróquia na freguesia do Campanário, na zona oeste da Madeira.

A vítima, de 36 anos, foi esfaqueada, tendo acabado por morrer.