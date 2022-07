Detido suspeito de atear fogo com uma vela em Oliveira de Frades

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve esta sexta-feira um homem de 59 anos, com um quadro grave de alcoolismo, suspeito de ter provocado um incêndio florestal ocorrido ao final da tarde desta quarta-feira em São João da Serra, Oliveira de Frades.



Segundo o comunicado, o fogo terá sido provocado com recurso a "uma vela deixada a arder no chão para dar início ao incêndio no meio de um pinhal inserido em zona de extensa mancha florestal". Chamas devastaram mais de 1 hectare de área florestal.



"Não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação para além de um quadro grave de alcoolismo", referiu a PJ.

Suspeito será presente às autoridades judiciárias, na comarca de Viseu, a fim de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e lhe serem aplicadas as devidas medidas de coação.