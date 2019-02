Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos dois jovens suspeitos de assalto a clube de Viana do Castelo

Crime aconteceu na manhã de domingo, entre as 07h00 e as 08h00.

12.02.19

O segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, disse esta terça-feira à Lusa terem sido detidos, dois jovens, de 21 anos, suspeitos de assaltarem, no fim de semana, a Associação Desportiva Darquense.



Contactado pela agência Lusa, Raul Curva explicou que os dois jovens "foram detidos na segunda-feira, na cidade, cerca das 18h00", e que "serão presentes a tribunal durante a tarde de hoje".



Os jovens "são suspeitos de terem furtado, na noite de sábado para domingo, duas carrinhas da Associação Desportiva Darquense, utilizadas naquela noite para outros crimes praticados entre Viana do Castelo e o Porto", acrescentou.



Raul Curva referiu que "os dois jovens, um residente na cidade e outro numa freguesia do concelho de Viana do Castelo, são conhecidos da polícia pela prática de vários crimes".



Na altura da detenção, foi recuperada a segunda carrinha roubada ao clube, sendo que a primeira foi encontrada, no domingo, junto ao rio, nas proximidades da ponte nova de Viana do Castelo. Raul Curva adiantou que o material desportivo e informático roubado ainda não foi recuperado.



No domingo, contactado pela Lusa, o presidente da Associação Desportiva Darquense, Salvador Miranda, adiantou que, além das duas carrinhas, foram roubados cerca de 4.500 euros em equipamentos de treino e material informático.



Salvador Miranda referiu ter-se tratado do "primeiro assalto desta dimensão" ao clube, fundado em 1975, com cerca de 300 atletas distribuídos pelo futebol e atletismo.



Na ocasião, Salvador Miranda especificou terem sido roubados 60 'kits' de equipamentos, no valor de 4.500 euros, um computador onde constava toda a base de dados do clube, uma impressora e até o 'router' da Internet.



O assalto foi detetado na manhã de domingo, entre as 07h00 e as 08h00, quando uma equipa do Darquense chegou à sede e se apercebeu da falta das carrinhas.