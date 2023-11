Detidos em Espanha dois homens suspeitos de roubos em Valença e Ponte de Lima

As autoridades espanholas detiveram dois homens, de 28 anos, suspeitos de integrarem um grupo que levou a cabo 26 roubos violentos na Galiza e em Portugal.

Segundo um comunicado da Guardia Civil de Nigrán-Baiona, citado pelo diário galego Telemariñas, o último suspeito foi detido em Vigo. Trata-se de um cadastrado, que é suspeito de pertencer a um grupo maior que, com recurso a violência levoua cabo dezenas de roubos em postos de abastecimento de combustíveis e outros estabelecimentos criminais em várias localidades de Espanha, mas também em Portugal.

Já no passado dia oito, as autoridades espanholas tinham detido outro homem suspeito de integrar o grupo criminoso.

O grupo terá levado a cabo assaltos nas localidades de valença e Ponte de Lima. No decurso da operação conjunta da Guadia Civil e da Policia Nacional, foram apreendidos dois martelos e outras ferramentas usadas nos roubos, além de um garrafas com equipamento de sução para furto de combustível. No mesmo veículo as autoridades apreenderam documentação relacionada com os furtos em Portugal.