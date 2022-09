Detidos jovens de 22 e 23 anos por tentativa de roubo em loja de Santa Maria da Feira

Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram detidos, esta terça-feira, pela PSP de Santa Maria da Feira, pela suspeita de roubo de a loja num estabelecimento comercial.Os dois detidos, residentes no Porto, tentaram passar, com dois aspiradores, no valores de mil e vinte euros, pela caixa registadora sem efetuarem o respetivo pagamento.A autoridade realizou uma busca à viatura dos detidos e apreendeu uma máquina fotográfica dedigital, um computador portátil e quatro auriculares, por suspeita de terem sido roubado.O carro dos suspeitos também foi apreendido.