Detidos por agressões com arma branca e contra agente da polícia na estação de Sete Rios

Duas mulheres e um homem, entre os 19 e 26 anos, foram detidos pela PSP no interface rodoferroviário de Sete Rios, em Lisboa, suspeitos de crimes contra a integridade física de outro homem e um polícia, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informou que, na terça-feira, no interface de Sete Rios, na freguesia de São Domingos de Benfica, "ocorreu o esfaqueamento de um indivíduo após desentendimentos", tendo ainda sido agredido um agente da polícia e uma testemunha.

A agressão ocorreu na sequência de um desentendimento entre um cidadão e um grupo de duas mulheres e outro homem, que com recurso a uma arma branca perfurou com uma facada a zona abdominal da vítima, "transportada para o hospital e submetida a cirurgia".

Segundo o Cometlis, "uma testemunha que tentava opor-se à agressão, acabou por ser também agredida por uma das mulheres do grupo, com recurso a um telemóvel, atingindo-lhe a cabeça e fazendo-a sangrar".

Já com a PSP no local, a outra mulher do grupo "agrediu de novo a testemunha que se encontrava a ser assistida", sendo afastada pela polícia, mas reagiu agredindo um agente com dois pontapés nas pernas.

O grupo dos três suspeitos foi detido em flagrante delito, por elementos da Divisão de Investigação Criminal, pela prática de crimes contra a integridade física, tendo ainda sido recuperada a arma branca utilizada pelo agressor.

A nota do Cometlis salienta que "todo o acontecimento originou um pânico geral naquele interface, numa hora de bastante afluência, potenciado ainda pelo meio insidioso utilizado e pela agressividade dos suspeitos".

Os detidos serão presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa para aplicação das medidas de coação.