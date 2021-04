Detidos por tentativa de homicídio três membros do gang que disparou em bairro de Braga

A Polícia Judiciária de Braga deteve, esta quarta-feira, três homens, de 21, 26 e 35 anos, suspeitos de serem os autores do tiroteio no bairro das Enguardas, naquela cidade, no passado dia 18 de março. Os três detidos, todos com antecedentes por vários delitos, vão ser presentes a primeiro interrogatório, no Tribunal de Guimarães, indiciados por homicídio qualificado na forma tentada.

O tiroteio aconteceu cerca das 19h30, no bairro das Enguardas, onde os agora detidos se deslocaram de carro. Provocaram vários desacatos junto a um edifício residencial, chegando mesmo a pichar as paredes. Depois, o grupo fez vários disparos contra o edifício onde estavam diversas pessoas. As autoridades acreditam que o motivo se prende com "disputas recorrentes entre grupos residentes em aglomerados populacionais distintos". A retaliação deste gang a um outro tiroteio ocorrido em setembro, no bairro do Fujacal, onde três pessoas ficaram feridas, motivou, nesse mesmo dia, outro episódio de tiros, num bairro pacato em Nogueira, Braga, onde foram disparados pelo menos sete tiros contra as portas e janelas de uma moradia. A PJ sublinha no comunicado que "prossegue com diligências com vista a identificar todos os intervenientes nas difrentes situações ocorridas".

As detenções aconteceram esta manhã, com a colaboração da PSP e no cumprimento de mandados de detenção. Dois dos agora detidos tinham sido presos pela PSP de Braga, na sequência do tiroteio, a 18 de março, mas foram libertados sem terem sido presentes a juiz.