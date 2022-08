Dez detidos na operação da GNR no festival 'Sol da Caparica'

O Comando Territorial de Setúbal realizou entre o dia 11 a 15 de agosto uma operação policial direcionada para a segurança e policiamento do festival 'Sol da Caparica', que se realizou na Costa da Caparica, no concelho de Almada.A GNR, em comunicado, refere que "garantiu as condições de segurança necessárias para que o evento decorresse dentro da legalidade, protegendo, socorrendo e auxiliando os cidadãos".No âmbito das ações policiais foram detidas dez pessoas, sete das quais por tráfico de droga e uma por roubo, com idades entre os 17 e os 31 anos.Durante a operação foram ainda apreendidas 247 doses de haxixe, 20 doses de canábis e 1,70 gramas de MDMA.Em atualização