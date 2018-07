Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez detidos por tráfico de droga e posse de armas na Madeira

PJ apreendeu droga, elevadas quantias de dinheiro, armas proibidas e munições.

Por M.C. | 09:59

A PJ do Funchal, com o apoio da PSP e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, prenderam na segunda-feira dez pessoas (cinco delas em flagrante), por suspeitas de tráfico de droga e posse de armas.



As detenções surgiram na sequência da realização de 26 buscas a casas, no Funchal, Ponta do Sol, Santa Cruz e Loures.



Foi apreendida muita droga, sobretudo haxixe, elevadas quantias em dinheiro, armas proibidas e munições, além de carros, computadores, telemóveis e balanças.



Os detidos vão ser presentes a tribunal esta quarta-feira.