Dez meios aéreos estão a combater um incêndio numa zona de mato em Sobreira Formosa, Proença-a-Nova. No local estão ainda 150 bombeiros apoiados por 40 viaturas.O alerta foi dado às 13h43 e de acordo com populares o fogo teve início numa zona onde todos os anos há incêndios. A coluna de fumo é vísivel a largos quilómetros.O vento e as altas temperaturas que se fazem sentir na região dificultam o trabalho dos operacionais.