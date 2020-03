DGS pede a quem esteve em contacto próximo com Luís Sepúlveda que ligue para a linha SNS24

A Direção-Geral de Saúde (DGS) está em contacto com as Autoridades de Saúde de Espanha, depois do escritor Luís Sepúlveda, que esteve presente no festival Correntes de Escrita, na Póvoa de Varzim, ter sido infetado pelo novo coronavírus.A DGS está a pedir a todos os cidadãos que estiveram em contacto próximo com o escritor que entrem em contacto com a linha SNS24.

Em comunicado hoje divulgado, a DGS refere que a Autoridade de Saúde da Região Norte já iniciou uma "investigação epidemiológica", ou seja, está a identificar os contactos próximos de Luís Sepúlveda e da sua mulher, que estiveram em Portugal de 18 a 23 de fevereiro.

O diagnóstico laboratorial do escritor chileno "foi positivo, aguardando confirmação pelo respetivo laboratório nacional de referência" estando também a ser investigada a fonte de infeção, acrescenta a DGS.