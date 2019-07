Diana Fialho faz tapetes de Arraiolos dentro da cadeia

Diana Fialho passa os dias na prisão de Tires a fazer tapetes de Arraiolos e até tem contrato de trabalho, desde março."Comecei a trabalhar nos tapetes de Arraiolos em novembro e gosto muito do que faço. Em março fizeram-me um contrato porque sabem que não tenho meios de subsistência", explicou esta terça-feira no Tribunal de Almada.Diana, agora com 23 anos, contou que até hoje nunca recebeu visitas na prisão. "As pessoas que indiquei como visitas ainda não tiveram autorização do estabelecimento prisional", explicou.Diana Fialho e Iuri Mata foram inquiridos pelo coletivo de juízes sobre a sua vida antes e depois da morte de Amélia Fialho, de 59 anos.A arguida contou que sofreu dois episódios depressivos: o primeiro aos 14 anos, aquando da morte da avó, mãe de Amélia, e o segundo quando tinha 18 anos, altura em que teve de ser medicada.O casal está pronunciado por um crime de homicídio qualificado e um crime de profanação de cadáver. O coletivo de juízes do Tribunal de Almada já fez saber que, se for condenada, Diana será sujeita à pena acessória de perda do direito à herança da professora, sua mãe adotiva.Na sessão de ontem, Orlanda Carmo, mãe de Iuri Mata, emocionou-se enquanto falava do filho, que descreveu como amistoso.Orlanda garantiu ainda que vai estar sempre ao lado do filho. "Vou apoiá-lo sempre. Visito-o duas vezes por semana. Sempre foi muito responsável e com boas notas" explicou ao coletivo de juízes do Tribunal de Almada.