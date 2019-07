O Investigação CM desta quinta-feira conta-lhe como Diana Fialho se tornou numa mulher violenta que viria a matar a mãe adotiva, Amélia Fialho, em setembro de 2018.



Uma infância conturbada, repleta de rejeições e abusos que Diana nunca esqueceu.





O Investigação CM falou com a professora primária e o cabo da Escola Segura que perceberam os primeiros indícios de maus-tratos de que Diana, na altura com 6 anos, sofria.A acusação do Ministério Público aponta para que a motivação do crime tenha sido uma ameaça de Amélia Fialho de que iria colocar Diana fora de casa e a deserdar.Inúmeras casas de acolhimento depois, Diana poderá não ter suportado mais uma rejeição.