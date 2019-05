Diana Fialho passa os dias na prisão a fazer tapetes de arraiolos e a ver televisão

Diana fialho, suspeita de ter matado a mãe adotiva à martelada e depois, com a ajuda do marido, Iuri Mata, ter queimado o corpo da vitima, diz numa carta enviada à revista TVMais que os dias na Cadeia de Tires passam devagar, mas que agora trabalha na prisão.



A jovem revela que faz tapetes de arraiolos, vê televisão e fala com várias reclusas.





Recentemente, Diana fialho soube que vai mesmo a julgamento com o marido pela morte da mulher que lhe deu colo quando todos a rejeitaram.Amélia Fialho, a vitima, era tida como uma professora competente e generosa, ligada à igreja e que adorava animais. Tinha três casas e uma conta bancária cobiçada pela filha adoptiva que a matou sem dó nem piedade.