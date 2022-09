O diretor do departamento da Polícia Municipal de Sintra, o major Manuel Lage e o agente Paulo Garção, um dos homens de confiança do major, foram acusados pelo Ministério Público de dois crimes de tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, na forma consumada.



Segundo o despacho de acusação a que o CM teve acesso, tudo se terá passado no parque municipal de viaturas da Polícia Municipal, quando dois homens que tentavam roubar peças de carros que ali se encontravam retidos terão sido agredidos violentamente.









Ver comentários