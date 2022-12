Diretor da PSP elogia trabalho dos polícias durante o mau tempo

O diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, enviou esta segunda-feira uma carta (via e-mail) a todo o efetivo desta força de segurança, na qual faz questão de elogiar a prestação dos polícias como "agentes de protecção civil de primeira linha", no auxílio às populações no decorrer da vaga de mau tempo que tem assolado o país.

Começando por lamentar as mortes (duas) ocorridas em sequência das chuvadas, Magina da Silva sublinhou a "elevada prontidão, e a forma corajosa, generosa, e em algumas ocorrências com risco para a própria vida" com que os polícias trabalharam, na missiva a que o CM teve acesso.

"Exorto-vos a que enfrentemos com empenho e profissionalismo os inúmeros obstáculos que se nos deparam e afetam, de forma a continuar a merecer e a aumentar a confiança em nós dos concidadãos que servimos, na senda da visão de Uma Polícia integral, humana, forte, coesa e ao serviço do Cidadão", concluiu Magina da Silva.

Recorde-se que, na madrugada de domingo, agentes da PSP salvaram o passageiro que seguia no táxi de Belarmino Silva, que caiu a um curso de água na Póvoa de Santo Adrião, Odivelas. O taxista viria a falecer, com o cadáver a ser encontrado a 17 quilómetros em linha reta do local do acidente, na Praia de Alburrica, Barreiro.