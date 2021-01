Diretora do DIAP reage à espionagem a jornalistas: 'Não é nas vossas casas, pois não?'

Foi desta forma que a diretora do DIAP de Lisboa, a procuradora Fernanda Pêgo, reagiu este fim de semana quando confrontada diretamente pela SÁBADO se não via nada de errado ou ilegal em ser o Ministério Público a promover a devassa das fontes dos jornalistas através de uma vigilância: "É tudo legal.. Além das declarações, na íntegra, da responsável pelo DIAP de Lisboa, na edição semanal revelamos todo o conteúdo da vigilância feita pela PSP ao jornalista Carlos Rodrigues Lima: as fotografias e as anotações dos agentes, tudo num trabalho de 11 páginas.Além de Fernanda Pêgo, a SÁBADO ouviu a procuradora Auristela Pereira, a imediata superior hierárquica de Andrea Marques à data dos factos (2018). A antiga coordenadora da 9ª secção do DIAP de Lisboa afirmou desconhecer qualquer ordem de vigilância dada a jornalistas, contrariando o último comunicado do DIAP., que garantia que as diligências tinham sido "acompanhadas pela hierarquia". , acrescentou Auristela Pereira, atualmente inspetora do Ministério Público.